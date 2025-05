Referendum: Scotto, ‘non è voto su passato ma su Italia di oggi’**

agenzia

Roma, 13 mag. Arturo Scotto risponde trafelato. “Sto correndo come un pazzo per questi referendum”. Ma un pezzo di Pd non condivide la ‘corsa’ per i 5 sì alla consultazione dell’8 e 9 maggio su cui Elly Schlein ha posizionato i dem. Oggi un gruppo di parlamentari dell’area riformista ha inviato una lettera a Repubblica per mettere agli atti che non voteranno 3 dei quesiti (compreso quello per la cancellazione del Jobs Act) “perché la condizione del lavoro in Italia passa dal futuro, non da una sterile resa dei conti con il passato”.