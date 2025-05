Referendum: Sensi (Pd), ‘voto sì a cittadinanza e subappalti, per gli altri non ritiro scheda’

agenzia

Roma, 13 mag. Referendum? “Assieme ad altri amici abbiamo detto che voteremo due sì, sulla cittadinanza e sul quesito che riguarda i subappalti e quindi gli incidenti sul lavoro. Gli altri non ci convincono, non mi convincono e quindi personalmente andrò al seggio, voterò i due referendum che mi convincono e per gli altri non ritirerò la scheda”. Lo dice a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, il senatore Pd Filippo Sensi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA