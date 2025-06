Referendum: Sensi, ‘sconfitta bruciante, se non si parla a Paese non si va lontano’

agenzia

Roma, 9 giu. “Referendum sbagliati, rivolti al passato, hanno portato a una sconfitta tanto più bruciante perché tocca la questione del lavoro, identitaria per il centrosinistra”. La valutazione del senatore Pd, Filippo Sensi, interpellato dall’Adnkronos sull’esito dei referendum. “Se non si allarga, se non si parla al Paese, nella sua complessità e ricchezza e varietà, ma ci si rifugia in risposte testimoniali, minoritarie, non si va lontano e si rinuncia alla fatica e alla ambizione di cambiare questo paese”, aggiunge Sensi che insieme ad altri esponenti dem già nelle settimane scorse aveva annunciato che non avrebbe sostenuto i 5 sì.