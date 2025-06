Referendum: Siracusano, ‘resa dei conti all’interno della sinistra’

agenzia

Roma, 10 giu. “I referendum sono stati una resa dei conti all’interno della sinistra, e allo stesso tempo un esperimento fallito. L’area più radicale guidata dalla Cgil e da Landini andava contro l’area cosiddetta riformista che con Renzi premier aveva varato determinate norme, ad esempio sul lavoro”. Lo ha sottolineato Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia, intervenendo a “Start”, su SkyTg24.