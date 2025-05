Referendum: sondaggio Izi, ‘votanti in crescita, possibile superare 40%’

agenzia

Roma, 23 mag. “Una quota non trascurabile di elettori che non hanno votato alle ultime elezioni andrà alle urne”. La percentuale dei votanti al Referendum va crescendo ed è plausibile superare la percentuale del 40% dei votanti . Lo rivela un sondaggio sul tema “I Referendum dell’8 e 9 giugno” realizzato da Izi, azienda di analisi e valutazioni economiche e politiche, presentato questa mattina nel corso della trasmissione l’Aria che Tira condotta da Francesco Magnani su La 7.