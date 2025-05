Referendum: Tempi Nuovi, 4 no su quesiti lavoro e 1 sì alla cittadinanza

agenzia

Roma, 6 mag. “Un equilibrio problematico quello dei quesiti referendari abrogativi relativi al Jobs Act. Si rischia di mettere in crisi le riforme fatte in anni recenti, con poca certezza su quello che può essere ristabilito e come”. Lo afferma l’Associazione Tempi Nuovi- Popolari Uniti, che si orienta a votare solo il SI al quesito sulla Cittadinanza, “pur consapevoli, e avendo peraltro auspicato anche con iniziative politiche dedicate, che il dibattito sulle riforme dovrebbe arricchirsi di altri strumenti, come quello dello ius scholae per citarne uno”.