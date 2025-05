Referendum: Verducci, ‘Rai sempre più appiattita, grave silenzio’

agenzia

Roma, 12 mag. “La Rai è un servizio pubblico che appartiene a tutti gli italiani. È finanziata direttamente dai cittadini attraverso il canone, ed è quindi tenuta a garantire un’informazione pluralista, trasparente e obiettiva, anche e soprattutto in occasione di eventi di importanza democratica, come i referendum dell’8 e 9 giugno. Eppure, stiamo assistendo a un silenzio assordante da parte del servizio pubblico. La Rai si sta dimostrando avara di notizie, priva di approfondimenti reali e di spazi di confronto sui quesiti referendari. Un comportamento inaccettabile per un’emittente pubblica, che tradisce il proprio mandato costituzionale e ignora il diritto dei cittadini a essere informati in maniera esaustiva e imparziale”. Lo dichiara il senatore del Pd Francesco Verducci, componente della Vigilanza Rai.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA