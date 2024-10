Regalare sorrisi a piccoli pazienti, corto ‘Noi e Nina’ racconta clowndottori

agenzia

Presentato in anteprima durante la XIX Festa del cinema di Roma

Roma, 22 ott. (Adnkronos Salute) – Non fanno iniezioni, non somministrano medicine e non stilano diagnosi, ma riescono comunque a far sentire curati i piccoli pazienti e i loro familiari. Sono i clowndottori, professionisti formati per alleviare il ricovero in ospedale dei bambini. Alla loro attività è dedicato il cortometraggio dal titolo ‘Noi e Nina’, presentato in anteprima, durante la XIX Festa del cinema di Roma, il 20 ottobre alla Soho House Rome. Scritto da Simona Sparaco, già candidata al premio Strega per ‘Nessuno sa di noi’, con la regia di Sacha Ippoliti ed Evelina Manna, il corto è prodotto dalla Moodyproduction, casa di produzione cinematografica con all’attivo anche altri lavori dedicati ai temi sociali. A introdurre la storia sono le parole di Mattia, un bambino dai grandi occhi blu. È lui a raccontare come la sua mamma entri in punta di piedi nei reparti ospedalieri per far ridere i piccoli pazienti, equipaggiata da una valigia piena di strumenti magici, musicali, burattini e oggetti buffi. Ma oltre alla narrazione, il corto dà voce a chi nella vita di tutti i giorni offre una ‘medicina’ speciale, il sorriso. Sono gli artisti della associazione Magicaburla ets che scelgono di lavorare in contesti dove questo tipo di intrattenimento può alleviare le sofferenze. “Ho voluto fortemente realizzare questo piccolo film che, tramite la delicatezza del racconto e le testimonianze sentite dei clowndottori ed ex pazienti, descrive bene l’opera meritoria della clownterapia”, afferma Evelina Manna, produttrice e co-regista del corto. Le testimonianze. “In tutte queste foto avevo il naso rosso che mi hanno regalato i clowndottori, giocavo con quel naso rosso e addirittura lo mettevo al mio gatto”, racconta Nina, una delle voci che dà il titolo al cortometraggio. Oggi la ragazza ha 25 anni, vive a Roma ed è una studentessa di biologia informatica. Chi indossa il camice colorato, il naso da pagliaccio e in ospedale si fa chiamare dottoressa Milù è Daria Vitelli, clowndottore per Magicaburla. “Siamo le uniche figure – spiega nel corto – che possono essere rifiutate, anche se non veniamo rifiutate quasi mai”. In un altro passaggio, Daria offre la chiave per leggere l’efficacia della sua azione in ospedale: “I bambini ricoverati – dice – sono magici ed è quella magia che fa in modo che possano guarire un po’ prima”. La clownterapia “si basa su prestazioni da parte dell’operatore, adeguatamente formato, che promuovono il gioco, la spontaneità̀, l’umorismo e la creatività̀, generando un’atmosfera spensierata che rilassa il bambino sia a livello fisico sia mentale. La presenza dei clowndottori nell’immediato pre-operatorio fino all’induzione dell’anestesia, l’uso di giochi e i momenti di intrattenimento sono i principali metodi non farmacologici, di approccio che hanno lo scopo di abbassare il livello di ansia del bambino – ricordano gli autori – Sono numerosi gli studi scientifici che osservano l’efficacia della clownterapia. I risultati mostrano come, oltre a diminuire il disagio e la sofferenza emotiva dei bambini, la terapia del sorriso possa contribuire a ridurre anche il consumo di analgesici e sedativi”. “La terapia del sorriso è un ponte tra l’esperienza dell’ospedalizzazione del bambino e il mondo colorato dell’infanzia che può servire a rendere il ricordo di quei momenti meno traumatico e più dolce. Questa è la sua forza”, spiega Cristiana De Maio, presidente di Magicaburla Ets. “Negli ultimi vent’anni, la clownterapia è diventata una presenza costante grazie anche all’impegno di chi, come noi, ogni giorno garantisce professionalità, presenza e sostegno ai bambini, ai genitori e a tutto lo staff medico e infermieristico. Auspichiamo – conclude – che il servizio di clownterapia possa essere sostenuto dalle istituzioni pubbliche e da istituti privati”.

