Regionali: caso Ricci congela dossier, Conte ‘aspettiamo interrogatorio domani’**

agenzia

Roma, 29 lug. “Non anticipo nulla”. Giuseppe Conte glissa la domanda su Matteo Ricci, intervistato a Piazza Asiago. Rinvia la risposta, quantomeno a domani, dopo che il candidato del centrosinistra nelle Marche avrà visto i pm. “Vedremo quale sarà l’atteggiamento. Se risponde o non risponde…”. E’ un problema? “Non anticipo nulla, però a buon intenditor…”. Il caso Marche sta congelando anche le altre partite in vista delle regionali. In Toscana, ad esempio. Dove ci sono spinte da gruppi M5S sul territorio per non chiudere l’alleanza con il Pd. Lì si dovrebbe votare ad ottobre. La direzione regionale del Pd attesa per la fine del mese per ufficializzare il bis di Eugenio Giani, non si farà prima della prossima settimana.

Conte intanto, mentre conferma lo stand by su Ricci – “non con spirito sanguinario, ma per capire” -, non si tira indietro sulle altre questioni aperte: Campania e Puglia. E sulla prima lancia un messaggio a Enzo De Luca che nei giorni scorsi è tornato a prendere di mira Roberto Fico, candidato in pectore del centrosinistra. “Con De Luca non ho fatto nessun patto. Mi sono incontrato due volte e gli ho detto: con il terzo mandato noi saremmo stati all’opposizione. Ma adesso non tocca più a lei e stiamo costruendo un progetto politico nuovo” ma, specifica, “da parte del Movimento non c’è esigenza di distruggere i progetti buoni che sono stati fatti. L’etica e la pulizia nelle liste è scontata, però per i progetti valutiamoli, non abbiamo la necessità di radere al suolo tutti”.

Quanto alla Puglia e sull’altro candidato in pectore, Antonio Decaro, il leader M5S non dice di no. A una condizione. Che ci sia un “rinnovamento vero”. Argomenta Conte: “Decaro ha le carte in regola, come anche noi ne abbiamo, per guidare un progetto di rinnovamento ma deve essere un progetto di rinnovamento vero. Noi siamo usciti dalla giunta in Puglia. Se invece i protagonisti sono gli stessi”, vedi Emiliano che vorrebbe ricandidarsi in consiglio regionale, “e il modello in continuità e non c’è la volontà di dare ai 5 Stelle la possibilità di dare un contributo, in termini di legalità e rinnovamento, allora facciano da soli. Noi non chiediamo nulla, non ricattiamo nessuno e non chiediamo posti e posticini”.

Quanto alla questione Marche, Conte specifica alcune linee guida. “Il M5S ha fatto un grande percorso dove rispetto alla spinta iniziale non è che siamo diventato un partito di sistema, ma semplicemente abbiamo compreso che per offrire soluzioni serve competenza. Il passo avanti che fa il M5S in questo nuovo corso è che ‘onestò onestà’ è la premessa ma non è sufficiente: insieme all’onestà servono anche la competenza e la capacità”.

E quindi sul caso Ricci aggiunge: “Sulle Marche abbiamo detto, senza arroganza, che si tratta di valutare bene cosa c’è sul tavolo. C’è un candidato che ha ricevuto un avviso, si tratta di capire. E stiamo aspettando domani l’interrogatorio di Ricci. Vedremo domani l’atteggiamento del candidato Ricci e alla fine valuteremo, senza alcuno spirito sanguinario. Domani sentirò i nostri referenti dei gruppi. A noi interessa l’onestà o al disonestà del singolo e poi dopo aver sentito i nostri gruppi, decideremo senza voler dare lezioni a nessuno”.