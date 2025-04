Regionali: Ciriani, ‘se no Veneto sarà altra regione Nord, Fdi sottorappresentato’

agenzia

Roma, 16 apr. “I sondaggi ci danno oltre il 30%, è naturale che un grande partito aspiri a governare una regione del Nord. Noi abbiamo fatto un ragionamento molto semplice che credo nessuno possa negare. Non è una questione di risiko politico, è una questione di legittimità”. Lo ha detto il ministro Luca Ciriani a Sky Tg24.

“E’ una richiesta, secondo noi, sensata da parte di un grande partito. Poi tra poco si voterà in Veneto e troveremo una soluzione, come sempre abbiamo fatto. Non sarà il Veneto, sarà un’altra regione. Però, come per il terzo mandato, credo che nessuno possa liquidare la nostra richiesta come una stranezza. Noi siamo il più grande partito italiano, siamo nettamente sottorappresentati in termini di governatori, di presidenti di Regione. Poi la politica avrà, come in tante altre occasioni, modo per tenere in equilibrio tutte le richieste”.

