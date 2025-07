Regionali: parlamentari Fi Puglia, ‘bandierine? Noi non lo diremmo per Veneto’

agenzia

Roma, 23 lug. “Se la Lega dovesse, con accordo dei leader, esprimere il candidato in Veneto o altrove, Forza Italia non parlerebbe di ‘bandierine’ e così dovrebbe essere al contrario. Perciò, le dichiarazioni di oggi ci sembrano fuori dal contesto che, peraltro, è tutto in mano ai leader nazionali del centrodestra di cui abbiamo profonda fiducia”. Lo dichiarano in una nota i parlamentari pugliesi di Forza Italia Dario Damiani, Rita Dalla Chiesa, Vito De Palma, Giandiego Gatta, Davide Bellomo, Andrea Caroppo, Giorgio Lovecchio e Antonio Trevisi.