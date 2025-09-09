Regionali: Renzi, ‘nostro logo sarà ‘Casa riformista”**

agenzia

Roma, 9 set. “Per gli aficionados di Italia Viva: è finalmente uscito il logo sotto cui correremo alle prossime regionali. Eccolo: si chiama Casa Riformista e coinvolgerà Italia Viva ma anche tutti quelli che vogliono creare uno spazio che bilanci Avs, Cinque Stelle e il nuovo Pd. Lo troverete nelle regionali in Calabria, in Toscana e anche – più in là – nelle prossime sfide a cominciare dalla Campania”. Lo scrive Matteo Renzi nella enews.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA