Regionali: Schlein, ‘noi uniti mentre destra litiga e si dimentica di governare’**

agenzia

Roma, 8 set. “Siamo uniti in tutte le regioni che vanno al voto, è una gran bella notizia, non succedeva da 20 anni. La destra si abitui perché non faremo più il favore di dividerci: siamo uniti, con i candidati più forti che potessimo mettere a disposizione e con programmi condivisi. Intanto la destra continua a litigare con i candidati e si dimentica di governare”. Lo dice Elly Schlein al Tg3.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA