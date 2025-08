Regionali: Tajani, ‘vertice domani ad Ancona? No ma parleremo di quando vederci’

agenzia

Roma, 3 ago. “Domani sarà una visita istituzionale ad Ancona dove presenteremo ciò che il Governo ha fatto, ma soprattutto ciò che il Governo sta per fare per questa regione così importante, una regione industriale, una regione che non è sempre stata valorizzata per come dove si doveva”. Lo dice Antonio Tajani a margine degli Stati generali del Mezzogiorno di Fi .

“Poi parleremo certo di quando vederci per cominciare ad arrivare a una soluzione per le candidature a Presidente delle Regioni dove si andrà a votare durante l’autunno. Ma una cosa è certa, il centrodestra, a differenza della sinistra, non deve trovare un accordo se correre insieme. Noi siamo un’alleanza politica che dal 1994 candida sempre insieme il Presidente della Regione, il Sindaco e quindi c’è una grande unità di intenti”.