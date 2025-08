Regionali: Tajani, ‘vinceremo sia nelle Marche sia in Calabria’

agenzia

Roma, 3 ago. “Andremo in questa regione a votare quanto prima. I problemi sono a sinistra, perché litigano su tutto. Noi stiamo lavorando per scegliere i migliori candidati possibili, ma nelle Marche abbiamo già il Presidente uscente, in Calabria abbiamo il Presidente uscente. Vinceremo sia nelle Marche che in Calabria e troveremo i migliori candidati anche nelle altre regioni, ma si voterà in autunno. Quindi c’è tempo per individuare i migliori candidati possibili, espressione dei partiti o della società civile, perché noi vogliamo vincere anche nelle regioni dove esce un’amministrazione di sinistra che in genere è mal governata”. Lo dice Antonio Tajani a margine degli Stati generali del Mezzogiorno di Fi .

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA