Regioni: domani alla Camera cerimonia per 30 anni Conferenza presidenti assemblee

agenzia

Roma, 2 dic. I 30 anni della Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome saranno celebrati domani, martedì 3 dicembre, in Sala della Regina di Montecitorio, alle 11, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. L’evento -dopo l’inno di Mameli cantato dal coro della classe 4H della scuola primaria Pistelli dell’Istituto comprensivo Claudio Abbado di Roma- sarà introdotto dai saluti istituzionali del presidente della Camera Lorenzo Fontana. Sarà letto un messaggio del ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Roberto Calderoli. A seguire gli interventi di Vasco Alves Cordeiro (in videomessaggio), presidente del Comitato europeo delle Regioni e di Michele Emiliano, vicepresidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome. Le conclusioni saranno svolte da Antonello Aurigemma, coordinatore della Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome. Il giornalista Fabio Mazzeo modererà l’evento, che sarà trasmesso in diretta webtv Camera.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA