Regioni: Parrini (Pd), ‘scontro di bassissimo livello FdI-Lega tutto di poltrone’

Roma, 19 mag “Mercoledì scorso in Senato – quando sui forti dubbi di incostituzionalità che a nostro avviso viziano la “Salva-Fugatti”, la legge ad personam fatta in Trentino per consentire la terza candidatura consecutiva al Presidente leghista in carica, presentammo l’interrogazione a mia prima firma nella Commissione Affari Costituzionali – la risposta imbarazzatissima del Ministro Calderoli lasciava presagire lo scontro di potere in atto tra Fdi e Lega per la guida della Provincia Autonoma di Trento, del Friuli-Venezia Giulia e anche del Veneto”. Lo dice il senatore del Pd Dario Parrini, vice presidente della I commissione.