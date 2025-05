Reichlin: Ascani, ‘discussione e cultura pilastri della buona politica’

agenzia

Roma, 26 mag. “Ragionare sul contributo offerto da Reichlin al dibattito pubblico per oltre mezzo secolo fa del nostro incontro una sede di discussione politica di cui, possiamo dircelo in tutta onestà, si avverte evidente molto spesso l’assenza. Dentro e fuori dai partiti, almeno quelli che possono ancora dirsi tali”. Così Anna Ascani, Vicepresidente della Camera e deputata dem, intervenendo a Montecitorio all’evento in occasione del centenario della nascita di Alfredo Reichlin.