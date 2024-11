Religione: Fontana, ‘365 mln cristiani perseguitati nel mondo, serve strategia tutela’

agenzia

Roma, 17 nov. “Inizia oggi la Settimana Rossa di Aiuto alla Chiesa che Soffre (Acs) per la sensibilizzazione sulle violazioni della libertà religiosa e le persecuzioni ai danni dei cristiani. In base alla World Watch List 2024 di Porte Aperte Onlus si stima che siano 365 milioni quelli perseguitati nel mondo per il loro credo. Un dato enorme che fotografa un quadro gravissimo su cui le istituzioni internazionali sono chiamate a dare risposte. L’ho sottolineato anche nel corso del G7 dei Parlamenti a Verona. È tempo di adottare una strategia per la tutela e la protezione. Un pensiero di vicinanza a chi è bersaglio di violenze per la propria scelta di fede”. Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana

