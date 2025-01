Renato Zaccheddu, Il Volto Del Lifting: il Bestseller su come invertire il processo di invecchiamento del viso

agenzia

– Milano, 14.01.2025 – Il sogno di chiunque è quello di rimanere giovani per sempre. Peccato che questo non sia possibile visto che, inevitabilmente, giorno dopo giorno assistiamo allo scorrere del tempo e alla mutazione del nostro corpo ogni volta che ci guardiamo allo specchio. Eppure, ci sono uomini e donne che, nonostante il passare degli anni, sembrano non mostrare i segni dell’età. Il segreto? Sta nel lifting facciale.

Per tutti coloro che desiderano informarsi bene su questo tema ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Renato Zaccheddu “IL VOLTO DEL LIFTING. Ringiovanire E Riconnettersi Con La Propria Immagine Grazie Alla Chirurgia Estetica” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autore condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per scoprire come la chirurgia estetica del ringiovanimento facciale può aiutare a riscrivere i segni dell’età senza tradire l’unicità del proprio volto.

“Il mio libro è una guida pratica e completa al lifting del viso, destinata a chi desidera comprendere le tecniche più moderne per il ringiovanimento facciale” afferma Renato Zaccheddu, autore del libro. “Al suo interno analizzo il processo di invecchiamento del volto, descrivo in dettaglio le diverse tecniche chirurgiche (dal lifting SMAS al deep plane, dal minilift alla blefaroplastica e altre procedure più “settoriali”) e approfondisco l’uso del lipofilling per ottimizzare i risultati. Inoltre, dedico ampio spazio alla gestione del post-operatorio e all’importanza di un approccio personalizzato per ottenere risultati naturali e armoniosi”.

Dopo oltre 20 anni di esperienza come chirurgo plastico e due libri Bestseller su Amazon, Renato Zaccheddu si è reso conto che c’era ancora molta confusione sul tema del lifting del viso. Motivo per il quale ha pensato bene di creare una guida completa e accessibile per aiutare le persone a comprendere le opzioni disponibili, sfatare i miti e far luce su come la chirurgia estetica possa migliorare non solo l’aspetto, ma anche la fiducia in sé stessi.

“Sappiamo tutti che, con il passare degli anni, il volto cambia, la pelle si rilassa e le rughe si fanno più evidenti” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Peccato che il vero problema non è legato solo ai segni del tempo. È piuttosto dato dal divario tra l’aspetto esteriore e l’energia che sentiamo dentro, una discrepanza che può minare la fiducia in noi stessi e, di conseguenza, anche la nostra serenità interiore. A fronte di questo problema, Renato Zaccheddu propone una soluzione, contenuta nel suo libro, capace di far vivere alla persona interessata una trasformazione non solo estetica ma anche emotiva”.