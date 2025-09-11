Renato Zero, il 3 ottobre arriva l’album L’Orazero

agenzia

Anticipato da Senza, dal 12/9. Da gennaio L'Orazero in tour

ROMA, 11 SET – “Un viaggio in 19 differenti mondi, ognuno dei quali ha le proprie radici, regole, bisogni, contraddizioni, utopie e modi diversi di rappresentarsi. Io giro sempre con un biglietto in tasca da punzonare; faccio male?”. Renato Zero, su Instagram, racconta così – a pochi giorni dal suo compleanno che cade il 30 settembre – il suo nuovo album L’Orazero, in uscita il 3 ottobre per Tattica. Una nuova pagina della sua ricchissima produzione artistica e della ultracinquantennale carriera musicale che ha segnato la storia della musica italiana. Il nuovo progetto è anticipato dal nuovo singolo Senza, disponibile dal 12 settembre in radio e sulle piattaforme digitali. Renato Zero non smette mai di rinnovare il suo legame con l’amato pubblico e, a poco più di un anno dalla sua ultima avventura live, si prepara a riabbracciarlo dal vivo con L’Orazero in tour, che lo porterà sui palchi delle principali città italiane a partire da gennaio 2026.

