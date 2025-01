Renault 5 E-Tech Electric Auto dell’Anno 2025

agenzia

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Renault 5 E-Tech Electric e Alpine A290 elette, insieme, Auto dell’anno 2025. Il risultato é stato annunciato venerdí 10 gennaio in occasione della cerimonia organizzata dalla giuria europea The Car of the Year al Salone dell’Auto di Bruxelles, in Belgio. Questo riconoscimento premia la strategia di elettrificazione e la qualitá dei nuovi modelli delle Marche Renault e Alpine, risultato del piano Renaulution. Unica in Europa, la piattaforma AmpR Small consente ai due veicoli di offrire un grande valore ai clienti lasciando alle singole Marche la libertá di esprimere il proprio posizionamento in termini di design, progettazione, tecnologie di bordo e customer experience. Dopo le prime votazioni a novembre scorso, Renault 5 E-Tech Electric, che aveva presentato la propria candidatura insieme ad Alpine A290, si era attestata tra i sette modelli finalisti con Alfa Romeo Junior, Citroìn ì-C3/C3, Cupra Terramar, Dacia Duster, Hyundai Inster e Kia EV3. Le due vincitrici sono state votate da 60 giornalisti del settore auto di 23 Paesi. Renault 5 E-Tech Electric e Alpine A290 hanno conquistato il primo posto con 353 punti. La nuova icona pop elettrica di Renault diventa cosí l’ottavo veicolo della Marca ad ottenere il prestigioso titolo di The Car of the Year, dopo Renault 16 (1966), Renault 9 (1982), Clio I (1991), Scênic (1997), Megane (2003), Clio III (2006) e Scenic E-Tech Electric (2024). “È con grande orgoglio che tutti i team del Gruppo, della Marca Renault e di Ampere conquistano per il secondo anno consecutivo il prestigioso premio The Car of the Year; Renault 5 E-Tech Electric rappresenta una vera svolta per l’Europa, rendendo i veicoli elettrici attrattivi e suscitando forti emozioni. È stata, inoltre, progettata per offrire un grande valore ai nostri clienti. Se c’é un’auto che ha il potenziale per trasformare il mercato elettrico, é proprio questa!” ha dichiarato Fabrice Cambolive, CEO della Marca Renault. foto: ufficio stampa Renault Group Italia (ITALPRESS). tvi/com 10-Gen-25 13:53

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA