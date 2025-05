René Benko resta in carcere a Vienna per altri 2 mesi

agenzia

Anche la Procura di Trento indaga contro il magnate 47enne

BOLZANO, 06 MAG – Il magnate austriaco René Benko rimarrà per altri due mesi in custodia cautelare nel carcere di Vienna, dove si trova dal 23 gennaio, dopo il suo arresto a Innsbruck. La Procura anticorruzione di Vienna indaga sul 47enne per il mega crack del suo gruppo Signa. Per i giudici non è venuto meno il rischio di reiterazione. La prossima udienza di convalida dovrà essere fissata entro il 7 luglio. Anche la Procura di Trento aveva lo scorso dicembre chiesto il suo arresto per operazione immobiliari nel nordest.

