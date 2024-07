Renna alla guida della newco con Vodafone Italia +RPT+

agenzia

L'ad di Fastweb: 'insieme un potenziale straordinario'

MILANO, 31 LUG – (Ripetizione con sottotitolo corretto) L’ad di Fastweb Walter Renna è stato indicato da Swisscom come ceo della Newco che risulterà dalla fusione tra Fastweb e Vodafone Italia, operazione che dovrebbe terminare il percorso di approvazione entro il primo trimestre del 2025. La nomina definitiva di Renna è soggetta al closing della transazione, precisa una nota. Walter Renna è ad di Fastweb dall’ottobre 2023 e sotto la sua guida, ripercorre una nota, l’operatore ha lanciato diverse iniziative innovative, tra cui un servizio di fornitura di energia all’avanguardia, basato su principi di trasparenza e semplicità, ed una partnership con Eolo per coprire le aree in digital divide con connettività UBB. Inoltre, l’azienda ha recentemente inaugurato la AI NeXXt Factory, una infrastruttura dedicata all’AI Generativa dotata del più potente Supercomputer Nvidia disponibile nel paese, e ha reso disponibile un modello linguistico di grandi dimensioni (LLM) completamente addestrato in italiano. “Nel mio nuovo ruolo, mi impegnerò a valorizzare le persone, che ritengo essere l’asset più prezioso di qualsiasi azienda. Per assicurare il successo di questa iniziativa, sarà fondamentale concentrarsi sull’integrazione di due organizzazioni, culture e valori, che insieme possono liberare un potenziale straordinario”, ha commentato Walter Renna.

