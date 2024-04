Renzi, oggi sono tutti draghiani, mi fa piacere

agenzia

Salvini rivendica il sovranismo e Conte è una banderuola

ROMA, 19 APR – “Più c’è caos nel mondo, più c’è bisogno che l’Europa si scrolli la polvere di dosso. Lo ha detto Mario Draghi in modo molto incisivo. Lo diciamo noi che abbiamo il coraggio di mettere in secondo piano gli interessi dei singoli per lanciare un grande messaggio per le europee: la lista Stati Uniti d’Europa. L’idea stessa che sia in campo una idea così forte mentre Salvini rivendica il sovranismo e Conte si conferma la solita banderuola è la dimostrazione di quanto sia ambiziosa la nostra sfida: stiamo cercando di far uscire l’Europa dall’irrilevanza. Perché oggi l’Europa non tocca palla né sulla geopolitica, né sulle sfide economiche del futuro”. Lo scrive nella sua enews il leader di Iv Matteo Renzi. “Oggi sono tutti draghiani. E la cosa mi fa piacere. Non c’era lo stesso clima quando nel gennaio 2021 decidemmo di aprire la crisi per mandare a casa Giuseppe Conte. Allora – ricorda – ci definivano irresponsabili. Oggi qualcuno ha capito che irresponsabile sarebbe stato continuare a far finta di nulla come del resto chiedeva il 90% della classe dirigente del Paese. Avere il coraggio di andare controcorrente. E in un tempo in cui la paura porta in tanti a rinchiudersi nei propri confini e mandare messaggi sovranisti, l’idea della lista Stati Uniti d’Europa è l’unica vera novità delle prossime europee”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA