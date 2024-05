Renzi, Salvini dice ‘meno Europa’, io dico ‘meno Salvini’

agenzia

'Con lista Stati Uniti d'Europa vogliamo fare meglio della Lega'

ERCOLANO, 06 MAG – “Con la lista Stati Uniti d’Europa vogliamo fare meglio della Lega. Ma, domando a un cittadino napoletano e campano: potete votare la Lega in questo territorio quando vorrebbe fare una autonomia che vi distruggerebbe? Non riesco a capire come si possa sostenere la Lega. E siccome la partita sarà tra noi e Salvini, e siccome Salvini dice meno Europa io dico meno Salvini”. Lo ha detto a Ercolano il leader di Italia Viva, Matteo Renzi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA