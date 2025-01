Rep. Congo: Ciani, ‘ si tuteli popolazione civile’

agenzia

Roma 27 gen “Le notizie che arrivano in queste ore da Goma, capitale della regione del Kivu, nell’est della Repubblica Democratica del Congo (RDC), sono particolarmente preoccupanti. Le forze armate delle milizie stanno entrando in città dopo aver conquistato altre città e villaggi della provincia. Già da giorni la popolazione civile è senza luce ed acqua”. Lo dice Paolo Ciani, segretario nazionale di Democrazia Solidale-Demos e vicecapo gruppo del Pd-Idp alla Camera.