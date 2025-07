agenzia

Roma, 27 lug “Ennesimo, grave e inaccettabile episodio di violenza contro i cristiani. Il mio profondo cordoglio e la mia vicinanza ai familiari delle vittime e all’intera comunità di Komanda, in Congo, per l’efferato attacco in una chiesa”. Lo dice il presidente della Camera Lorenzo Fontana.

