Rep.Congo: moglie Attanasio, ‘Luca uomo delle istituzioni, sua eredità continua a ispirare’

Roma, 25 feb. “Come ha scritto un messaggio due anni fa il presidente Mattarella, il ricordo di mio marito Luca, del carabiniere scelto Vittorio Iacovacci e dell’autista Mustapha Milam è vivo nella Repubblica e costituisce esempio di dedizione al servizio dell’istituzione e di generoso impegno nella costruzione di un futuro di pace e fraternità. E’ proprio l’uomo dell’istituzione che qui celebriamo e il suo senso dello Stato, il suo spirito di servizio e dedizione. Nonché la passione e l’amore con cui svolgeva il suo ruolo, ma il suo ricordo non è solo memoria, è eredità viva che continua a ispirare, a tracciare una strada, a chiedere di essere onorata con l’impegno di tutti”. Lo ha detto Zakia Seddiki Attanasio, Presidente della Fondazione Mama Sofia e moglie di Luca Attanasio intervenendo, presso la Sala della Regina di Montecitorio, al convegno “In ricordo di Luca Attanasio – Un uomo delle istituzioni che ha onorato l’Italia nel mondo”.

“La sua memoria, l’amore e l’amore di tutti sono un patrimonio prezioso per l’Italia intera, un esempio di valore e integrità che merita di essere custodito con rispetto e responsabilità – prosegue la moglie dell’ambasciatore – Luca non c’è più fisicamente, ma grazie al suo spirito continua a vivere in me, nelle nostre bambine, in tutto ciò che abbiamo costruito insieme. E io credo fermamente che la missione di Luca non finisca con la sua scomparsa. Ogni passo che compio oggi è un tributo a Luca, alla sua visione, alla sua convinzione, che il cambiamento inizia da noi, dalle nostre azioni, dalla nostra determinazione. Se c’è una cosa che ho imparato è che la vera forza non si misura da quanto siamo invincibili, ma da quando siamo capaci di rialzarci ogni volta che cadiamo. Luca ha creduto in questo e io continuo a crederci. La speranza che mi accompagna è sempre che ritrovo ogni volta che guardo negli occhi le nostre bambine e ciò che oggi desidero condividere con tutti voi”.

“Ma accanto alla speranza oggi – dice ancora – più che mai, sento il dovere di parlare di pace. La pace non è un’utopia, ma una scelta quotidiana, un atto di volontà, un impegno collettivo che nasce nei gesti più semplici e arriva fino alle decisioni più grandi. Un mondo senza guerre e senza violenza non si costruisce con le sole parole, ma con azioni concrete, con il coraggio di dialogare, con il rispetto della dignità di ogni essere umano. La pace è un impegno quotidiano che nasce dal cuore di ognuno di noi e il futuro che immagino è un futuro che non teme le differenze, ma che le accoglie e le trasforma in ricchezza. Non è un futuro che si nutre di paura, ma di fiducia. Oggi, ricordando Luca, vi invito a riflettere. Su come ciascuno di noi possa essere costruttore di luce dove c’è oscurità, di speranza dove c’è disperazione, di giustizia dove c’è ingiustizia”.