Rep Congo: Tajani, ‘Attanasio e Iacovacci mossi da parole Salvo D’Acquisto’**

agenzia

Roma, 25 feb. Vittorio Iacovacci “è un carabiniere che ha rinnovato il sacrificio di Salvo D’Acquisto, per il quale proprio oggi papa Francesco ha autorizzato l’iter per la beatificazione. Iacovacci è un degno erede del brigadiere D’Acquisto. Ricordo le parole dell’eroe di Palidoro: ‘se muoio per altri cento rinasco altre cento volte’. Sono parole che illustrano perfettamente lo spirito che ha mosso Attanasio e Iacovacci”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ricordando in Aula alla Camera l’ambasciatore Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci, uccisi con l’autista Mustapha Milambo in un agguato nella Repubblica democratica del Congo il 22 febbraio di quattro anni fa.

L'”impegno concreto per l’Africa -ha aggiunto il vicepremier- è centrale nell’azione di politica estera del Governo e lo portiamo avanti con la stessa passione che animava l’ambasciatore Attanasio. La memoria della loro dedizione al servizio dello Stato ci ricorda come rappresentare il nostro Paese all’estero significhi costruire ponti. In un mondo attraversato da conflitti, come quello che in questi giorni proprio nella Repubblica democratica del Congo provoca migliaia di morti, l’esempio di questi due servitori dello Stato ci stimola a rinnovare e ad accrescere il nostro impegno a favore del dialogo e della pace, investendo nei giovani e nello sviluppo”.