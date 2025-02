Rep.Congo: Tajani, ‘Attanasio, Iacovacci e Milambo esempi coraggio e dedizione’

agenzia

Roma, 25 feb. “Voglio esprimere ancora una volta la vicinanza mia e di tutto il personale del Ministero degli Esteri ai familiari di Luca Attanasio, del carabiniere scelto Vittorio Iacovacci e dell’autista Mustapha Milambo, nel ricordo del loro altissimo esempio di coraggio e dedizione al servizio. Rivolgo in particolare un saluto alla signora Zakia Seddiki Attanasio che con iniziative come questa e attraverso la Fondazione Mama Sofia contribuisce a tramandare l’impegno per l’Africa che animava l’ambasciatore Attanasio e che è centrale nell’azione politica del governo italiano”. Lo ha detto il ministro degli Esteri e vice presidente del Consiglio Antonio Tajani, in un messaggio inviato al convegno – nella Sala della Regina di Montecitorio – “In ricordo di Luca Attanasio – Un uomo delle istituzioni che ha onorato l’Italia nel mondo”.

“Penso ad esempio – prosegue il ministro – alle borse di studio Attanasio assegnate in collaborazione con il Ministero degli Esteri. Che lo scorso anno hanno permesso a 39 studenti provenienti da Afghanistan, Algeria, Libia, Marocco, Niger, Repubblica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, Somalia e Tunisia di venire a formarsi in Italia. La storia esemplare di Luca Attanasio e Vittorio Iacovacci è quella di un rapporto simbiotico tra queste due categorie di servitori dello Stato, diplomatici e carabinieri. Che mettono davanti a tutto l’impegno nell’onorare le istituzioni che rappresentano. Il 21 febbraio insieme al Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale Luongo, ho presieduto le commemorazioni al Ministero degli Esteri in ricordo di questi due giovani”.