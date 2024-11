Report: Rampelli, ‘aggressività inquisitoria è boomerang’

agenzia

Roma, 3 nov. “Da quelle parti non hanno ancora capito che la modalità aggressiva e inquisitoria con cui viene oggi trattata la giornalista Antonella Giuli, così come le altre persone non gradite alla sinistra precedentemente ingiuriate, gli torna indietro come un boomerang. La tecnica leninista di criminalizzare il prossimo ha funzionato con qualche difficoltà negli anni ‘70, quando c’era un rigore ideologico e morale quasi ossessivo. Nell’epoca del relativismo, delle fake news quotidiane, di presunti scandali che deflagrano al ritmo di una dozzina al giorno, nella società che disfa in tempo reale con masochismo tutto ciò che costruisce, tali attacchi scorretti e insolenti ‘fanno più schifo che spavento’, direbbe Giorgio Gaber”. Lo afferma Fabio Rampelli, deputato di Fratelli d’Italia e vicepresidente della Camera.