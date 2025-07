agenzia

L'ex legale del finanziare d'accordo: 'Lei sa tutto'

NEW YORK, 21 LUG – Diversi repubblicani chiedono che Ghislaine Maxwell, la complice di Jeffrey Epstein condannata a 20 anni di carcere, testimoni in Congresso. L’idea è appoggiata anche dall’ex legale del finanziere morto in carcere, Alan Dershowitz: dovrebbe farlo “assolutamente. Lei sa tutto”, ha detto.

