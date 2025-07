Resinovich: non è stato preparatore anatomico a rompere vertebra

agenzia

Per "Chi l'ha visto?" Gip non accoglie richiesta legali Visintin

TRIESTE, 30 GIU – “Escluso che la rottura della vertebra T2 sia stata causata dal preparatore anatomico”. E’ quanto risulta alla trasmissione televisiva della Rai “Chi l’ha visto?”, secondo la quale il gip di Trieste avrebbe rigettato la richiesta di perizia medico legale degli avvocati del marito Sebastiano Visintin. “Lesione già emersa da Tac l’8 gennaio 2022”, mentre il preparatore anatomico ha operato sul cadavere tre giorni dopo, precisa una nota della trasmissione. Il giudice, invece, ha accolto la richiesta della procura di perizia in incidente probatorio sui reperti già analizzati, sugli abiti e sui coltelli sequestrati in casa dell’indagato e sul bracciale nero e celeste consegnato dal fratello della vittima. L’udienza è stata fissata per l’8 luglio.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA