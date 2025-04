Resinovich, sequestrati a Visintin coltelli, forbici, guanti

agenzia

Nel corso della perquisizione in casa martedì notte

TRIESTE, 13 APR – Decine e decine di utensili vari da taglio come coltelli e forbici di dimensioni e forza diverse, e un paio di guanti. Sono alcuni degli oggetti che la Polizia ha trovato e sequestrato la notte di martedì nel corso della perquisizione eseguita in casa di Sebastiano Visintin, il marito di Liliana Resinovich. La perquisizione è durata praticamente tutta la notte. La Polizia, su disposizione della nuova titolare dell’inchiesta, la pm Ilaria Iozzi, si è presentata in via del Verrocchio a tarda sera ed ha setacciato l’appartamento fino all’alba di mercoledì. Visintin risulta fino a questo momento l’unica persona indagata per l’omicidio di Liliana, che scomparve di casa il 14 dicembre 2021 e fu trovata, morta, il 5 gennaio 2022 nel parco di San Giovanni. Secondo il quotidiano Il Piccolo sarebbero addirittura oltre 700 gli arnesi sequestrati, insieme con anche un maglione. Va sottolineato che Visintin aveva un vecchio laboratorio in cui praticava l’attività di arrotino; che poi ha trasferito a casa. Dunque molti degli utensili potrebbero essere di proprietà di clienti.

