++ Resinovich: tecnico, ‘frattura su Lilly forse opera mia’ ++

agenzia

Lesione vertebra rilevata dal team Cattaneo in sede di autopsia

TRIESTE, 06 MAG – “Potrei aver procurato io quella frattura alla vertebra della signora Liliana Resinovich”. A sostenerlo è il preparatore anatomico che l’11 gennaio 2022, nella sala anatomica dell’obitorio di via Costalunga, partecipò all’esame autoptico sul corpo di Liliana. Come scrive il quotidiano Il Piccolo oggi in edicola, lo specialista nei giorni scorsi si è presentato spontaneamente dagli inquirenti e dovrebbe a breve essere ascoltato dal pubblico ministero Ilaria Iozzi, che dirige le indagini sul decesso della 63enne triestina trovata senza vita il 5 gennaio 2022.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA