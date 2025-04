Resinovich: Visintin nomina due nuovi consulenti

agenzia

Vitiello, ingegnere informatico, e Procopio, Scienze forensi

TRIESTE, 29 APR – Sebastiano Visintin, il marito della scomparsa Liliana Resinovich, indagato nella relativa inchiesta della Procura di Trieste aperta per omicidio, ha nominato due nuovi consulenti. Dunque, al medico legale Raffaele Barisani e al biologo ed ex comandante dei Ris di Parma Luciano Garofano, si aggiungono l’ingegnere informatico forense Michele Vitiello e Noemi Procopio, docente di Scienze forensi alla Central Lancashire University. Vitiello, precisa Il Piccolo oggi in edicola, seguirà Visintin per quanto riguarda i suoi dispositivi informatici, telefoni e GoPro. Vitiello, che ha lo studio a Brescia, ha lavorato, tra gli altri, ai casi di Emanuela Orlandi, Denise Pipitone, la strage del Mottarone. Procopio è già stata coinvolta nel caso Resinovich, senza diventare consulente di parte di Visintin: aveva svolto uno studio sul microbiota, per datare la morte di Liliana. Liliana scomparve il 14 dicembre 2021 e il suo corpo fu ritrovato il 5 gennaio successivo.

