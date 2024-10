Resistenza: Ascani, ‘pace e democrazia non scontate, difendere queste conquiste’

agenzia

Roma, 1 ott. “Non dobbiamo mai dare per scontate le nostre conquiste, i passi in avanti compiuti spesso grazie al sacrificio di donne e uomini come quelli che combatterono ‘in montagna’ contro i nazifascisti oppure dei tanti altri che hanno contribuito a rendere più giusta e bella la nostra democrazia con le lotte nel Paese e le battaglie in Parlamento. Ciò che sta accadendo attorno a noi, non lontano da noi ci dice che non è scontata la pace, non è scontata la democrazia, non è scontato il rispetto delle intese internazionali, non è scontata nemmeno la sovranità e l’indipendenza di un paese così come non sono scontati i diritti umani. E dunque quelle conquiste dobbiamo difenderle”. Così Anna Ascani, Vicepresidente della Camera e deputata Pd, a Montecitorio nel corso della presentazione del volume “Ne valeva la pena”, a cura di Aldo Aniasi, in occasione dell’80esimo anniversario della Repubblica dell’Ossola.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA