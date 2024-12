agenzia

Roma, 3 dic. “Stanotte se n’è andata Iole Mancini, partigiana torturata in Via Tasso. Poi una vita a raccontare e a lottare per la democrazia e la libertà. Soprattutto delle donne. Un privilegio averla conosciuta. Ci mancheranno le sue parole e il suo coraggio”. Lo ha scritto sui social Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei Deputati.

