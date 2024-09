Resistenza: Lupi (Nm), ‘ricordo Marzabotto sia custodito come memoria condivisa’

agenzia

Roma, 29 set. “Oggi ricorre l’anniversario della strage di Marzabotto, una pagina drammatica e dolorosa della storia italiana. Ottanta anni fa più centinaia di vite innocenti venivano spezzate dalla barbarie nazifascista. Quei giorni di violenza e sofferenza devono essere custoditi come ricordo di una memoria condivisa, monito alle nuove generazioni, per ricordare l’importanza dei valori democratici, affinché certe tragedie non si ripetano”. Lo afferma il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi.

