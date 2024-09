Resistenza: Mattarella, ‘a Marzabotto domande che penetrano coscienze’

agenzia

Bologna, 29 set. “Perché? Perché tutto questo? Si può, si deve dimenticare? Continuiamo a chiedercelo percorrendo questi luoghi, sostando dinanzi ai memoriali. Le domande penetrano le nostre coscienze, senza riuscire a fornire una risposta esaustiva, definitiva, segnalando, piuttosto, una irrisolta inquietudine”. Lo ha affermato a Marzabotto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della commemorazione dell’80/mo anniversario delle’eccidio di Monte Sole, insieme all’omologo tedesco Frank-Walter Steinmeier.