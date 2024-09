Resistenza: Mattarella, ‘fantasmi orrori non hanno lasciato storia’

agenzia

Bologna, 29 set. “Sbagliamo se pensiamo che il razzismo, l’antisemitismo, il nazionalismo aggressivo, la volontà di supremazia, siano di un passato che non ci appartiene. Quanto accade ai confini della nostra Unione europea suona monito severo. I fantasmi dell’orrore non hanno lasciato la storia. Ecco la ragione del pellegrinaggio laico a questi luoghi, fonti della nostra odierna convivenza civile, perenne richiamo alle follie degli uomini”. Lo ha affermato a Marzabotto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della commemorazione dell’80/mo anniversario delle’eccidio di Monte Sole, insieme all’omologo tedesco Frank-Walter Steinmeier.