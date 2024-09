Resistenza: Mattarella, ‘grazie Steinmeier per essere a Marzabotto’

agenzia

Bologna, 29 set. “Presidente Steinmeier, desidero ringraziarla. La Repubblica italiana la ringrazia per essere qui, insieme ai nostri concittadini, ai familiari delle vittime, per condividere un anniversario così carico di significato storico e civile”. Lo ha affermato a Marzabotto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della commemorazione dell’80/mo anniversario delle’eccidio di Monte Sole, insieme all’omologo tedesco Frank-Walter Steinmeier.