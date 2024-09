Resistenza: Rosato (Az), ‘eroi perché hanno scelto strada della libertà’

agenzia

Roma, 19 set. “L’istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi fa sì che quella memoria non appartenga solo ai singoli ma alle istituzioni. Un modo per rendere onore e ricordare quei milioni di italiani che si sono ribellati al fascismo, al nazismo e hanno scelto la strada faticosa della Resistenza, mettendo a rischio la loro vita per perseguire la strada della libertà e della difesa di quella che oggi è la nostra Patria”. Lo ha detto Ettore Rosato, vicesegretario di Azione, intervenendo in Aula dichiarando il voto favorevole del Gruppo.