Resistenza: Ruotolo, ‘recuperare progetto pace su cui è nata Europa’

Roma, 12 ago. “12 agosto 1944 una data da ricordare. Fu uno dei più atroci eccidi compiuti dai nazifascisti, 80 anni fa a Sant’Anna di Stazzema. 560 civili tra donne, uomini, bambini e anziani. Quella pace in Europa costruita sulle macerie della seconda guerra mondiale oggi è a rischio. Dobbiamo lavorare per far tacere le armi e chiedere l’avvio di negoziati di pace per l’Ucraina e il Medio Oriente, per recuperare quel progetto di pace con cui è nata l’Europa”. Lo afferma Sandro Ruotolo, responsabile Memoria nella segreteria del Partito democratico.

