Resistenza: Steinmeir, ‘libertà e democrazia vanno difese, nazionalismo porta guerra’

Bologna, 29 set. “I nostri due Paesi sanno che la democrazia, anche dopo essere stata conquistata, non è mai scontata. Sappiamo che la libertà e la democrazia vanno protette e difese, che un nazionalismo eccessivo porta alla guerra. Dobbiamo, quindi, andare avanti sulla nostra strada della riconciliazione e dell’amicizia, verso un buon futuro per i nostri figli e nipoti in un’Europa forte, unita e democratica”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica di Germania, Frank-Walter Steinmeier, parlando a Marzabotto in occasione della commemorazione dell’80/mo anniversario dell’eccidio di Monte Sole, insieme al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.