Restano impantanati seguendo app, soccorsi due turisti

agenzia

Erano finti in una stradina non asfaltata in aperta campagna

PALERMO, 10 MAG – I carabinieri della compagnia di Lercara Friddi ieri durante il nubifragio che ha investito la provincia di Palermo hanno soccorso due turisti danesi, in Sicilia per trascorrere alcuni giorni di vacanza. Per raggiungere la struttura ricettiva si sono affidati ad un’app del cellulare che li ha portati in una stradina non asfaltata di Castronovo di Sicilia in campagna che , a causa delle piogge, era diventata un piccolo torrente. Qui sono rimasti impantanati. Hanno chiesto soccorso ai carabinieri che sono riusciti a ritrovarli dopo ore. Per estrarli dal fango è stato necessario l’intervento della protezione civile del Comune e la polizia locale. Tutto reso ancora più complicato dalla pioggia battente. Una volta salvati i due turisti, marito e moglie sono stati accompagnati in caserma e da lì hanno raggiunto l’hotel dove avrebbero soggiornato.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA