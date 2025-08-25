Resti umani trovati nel bosco, indagini nel Frusinate

agenzia

Appartengono ad un uomo adulto

FROSINONE, 25 AGO – Alcuni resti umani in avanzato stato di decomposizione sono stati scoperti questa sera nel Frusinate, in località Schito, zona boscosa alla periferia tra Sora e Broccostella. Si tratta di un uomo adulto, morto da almeno un paio di settimane e forse addirittura da mesi, sul cui cadavere poi hanno agito diversi animali selvatici. Sul posto è giunta la squadra mobile di Frosinone con il sostituto procuratore di Cassino, Chiara D’Orefice. A notare i resti è stato un escursionista, che ha dato l’allarme alla polizia intorno alle 21 di ieri facendo intervenire anche i vigili del fuoco e la Protezione civile di Sora: la zona è stata transennata e chiusa al traffico, viene illuminata dalle fotoelettriche per agevolare le ricerche.

