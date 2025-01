Revolut, in forte aumento in Italia i clienti del trading

agenzia

Nel 2024 crescita del 470%

ROMA, 09 GEN – In aumento, in Italia, i clienti del trading della app finanziaria Revolut. Come si legge in una nota, il numero di clienti nel nostro paese che hanno aperto conti di investimento è salito del 470%, il più alto nello spazio economico europeo. “Mentre gli investimenti in Italia rimangono prevalentemente maschili, con gli uomini che detengono quasi quattro volte più conti delle donne e portafogli medi di due volte più grandi (1,727 euro contro 765), le donne stanno rapidamente entrando nel settore degli investimenti retail”, spiega la app che da gennaio ha lanciato la filiale bancaria italiana.

