REVOLVE GROUP, INC. ACQUISISCE IL PACCHETTO DI MAGGIORANZA DELLA MAISON DI MODA FRANCESE ALEXANDRE VAUTHIER

agenzia

L’acquisizione strategica espande i marchi REVOLVE e FWRD, migliorando l’offerta fashion di REVOLVE con l’intramontabile maestria dell’haute couture di Alexandre Vauthier

LOS ANGELES, 26 giugno 2024 /PRNewswire/ — REVOLVE Group, Inc. (NYSE: RVLV), punto di riferimento della moda per la nuova generazione di consumatori, ha annunciato l’acquisizione di una quota di maggioranza nel rinomato brand della moda di lusso Alexandre Vauthier. Questa mossa strategica differenzia ulteriormente REVOLVE Group, Inc. nel mercato della moda premium e alta di gamma e fa registrare un importante progresso nella missione del gruppo: ridefinire il panorama del fashion.

“Siamo entusiasti di collaborare con Alexandre Vauthier, un nome illustre dell’haute couture. Integrando le strategie marketing di grande impatto e l’eccellenza operativa del nostro marchio con il design visionario di Vauthier, siamo pronti a dare il via a una nuova era nell’influenza del fashion legato al settore del lusso, per costruire un’iconica maison francese”, è il commento di Michael Mente, co-direttore generale e co-fondatore di REVOLVE Group, Inc.

Rinomato per il design e per l’artigianalità impeccabile della couture, Alexandre Vauthier si è ritagliato una posizione d’eccellenza nel mondo della moda più esclusiva. Con un’esperienza di successo nel portafoglio dei luxury brand di FWRD e una forte risonanza presso la sua sofisticata base clienti, Alexandre Vauthier personifica l’eleganza, l’innovazione e la sontuosità.

Questo entusiasmante partenariato consente a REVOLVE Group, Inc. e ad Alexandre Vauthier di sfruttare i rispettivi punti di forza. Integrando le strategie marketing all’avanguardia, le tecniche di merchandising basate sui dati e la rinomata infrastruttura operativa di REVOLVE e di FWRD con l’iconica identità del brand e l’eccezionale maestria che caratterizzano Alexandre Vauthier, la collaborazione mira a portareAlexandre Vauthier a nuove altezze nel panorama del fashion di lusso.

“Già dal primo incontro con il team REVOLVE ho subito percepito quanto siano competenti nella crescita di un’attività di haute couture per il consumatore di oggi e nel supporto di ogni tecnica specializzata, e degli effetti necessari, per concettualizzare una collezione in questo segmento così particolare della moda, e per svilupparla in un’offerta di prêt-à-porter e di accessori di qualità elevata e per ogni stagione. Sono pronto per questo nuovo capitolo della mia maison con l’ulteriore métier offerto da REVOLVE”, ha sottolineato Alexandre Vauthier

REVOLVE, FWRD e Alexandre Vauthier nel corso della Paris Fashion Week organizzeranno una cena esclusiva, unicamente su invito, per dare il via all’inizio di questa collaborazione entusiasmante. I consumatori possono aspettarsi una nuova interpretazione delle creazioni di Alexandre Vauthier presto accessibile su FWRD e AlexandreVauthier.com nella prossima stagione autunnale, seguita da un sfilata durante la Paris Fashion Week nel gennaio 2025.

Mentre REVOLVE Group, Inc. continua a espandere il proprio portafoglio e a soddisfare le preferenze dinamiche della sua base globale di consumatori, questa acquisizione sottolinea l’impegno dell’azienda nel promuovere la crescita, l’innovazione e l’eccellenza nel mondo del fashion. Il brand è entusiasta di integrarsi ulteriormente nello spazio del lusso perfettamente in linea con l’etica di REVOLVE e di FWRD nel supporto di brand emergenti e indipendenti, promuovendo relazioni naturali e autentiche attraverso partnership e acquisizioni.

Nell’ambito della transazione, con gli asset rilevati Revolve Group, Inc. contribuirà a formare un’entità di nuova costituzione in cui investirà 6 milioni di euro nell’arco di tre anni. Non sono stati resi noti ulteriori termini sull’operazione.

Contatti REVOLVE con i media:REVOLVE@walkerdrawas.com Jennifer@walkerdrawas.com

Contatti stampa di Alexandre Vauthier:Melissa Wigginsmwiggins@bpcm.com Adam Vossen adam@bpcm.com Sammy Bizenov sbizenov@bpcm.com

@REVOLVE

Informazioni su Revolve GroupRevolve Group (RVLV) è il retailer di moda di prossima generazione per i consumatori Millennial e della Generazione Z. In qualità di fidato marchio lifestyle d’eccellenza, e fonte online di riferimento per scoperte e ispirazioni, offriamo ai clienti un’esperienza coinvolgente grazie a un’offerta ricca, ma curata, di prodotti di abbigliamento, calzature, accessori e stili di bellezza. La nostra piattaforma dinamica mette in connessione una community profondamente coinvolta di milioni di consumatori, migliaia di influencer del fashion mondiale e centinaia di brand emergenti, affermati e di proprietà.

Siamo stati fondati nel 2003 dai nostri co-direttori generali Michael Mente e Mike Karanikolas. Vendiamo prodotti tramite due segmenti complementari, REVOLVE e FWRD, che sfruttano un’unica piattaforma. Tramite REVOLVE offriamo un assortimento d’eccellenza di abbigliamento e calzature, accessori e prodotti di bellezza di brand emergenti, affermati e di proprietà. Tramite FWRD proponiamo una serie estremamente curata di brand di lusso, iconici ed emergenti. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.revolve.com.

Informazioni su Alexandre Vauthier Appassionato del taglio sartoriale e impegnato nella ricerca di nuovi tessuti, Alexandre Vauthier ha imparato i segreti dell’alta moda lavorando a fianco di Thierry Mugler e di Jean Paul Gaultier. Nel 2009 decide d’impulso di lanciare il proprio brand per esprimere il bisogno di indipendenza e il rispetto per la capacità artigianale scoperti nel corso della sua carriera. Dal 2014, la Maison è il 14° membro della Chambre syndicale de la Haute-Couture e ora figura nel calendario ufficiale di questa Fashion Week esclusiva.

I fondamenti del suo stile includono tecniche e tessuti innovativi che mettono in mostra il meglio della couture e un innato senso della vestibilità. Gli abiti di Alexandre Vauthier mettono in risalto il corpo femminile, e tutte le donne. La passione e l’estro del couturier-designer hanno richiamato icone uniche e diverse come Madonna, Roisin Murphy, Beyoncé, Rihanna, Gwen Stefani e Alessandra Ambrosio; attrici celebri tra cui Kate Bosworth, Emma Roberts, Fanny Ardant, Isabelle Huppert, Sofia Loren, Noomi Rapace, Sylvie Testud e Juliette Binoche, artisti come Kesh e it-girl come Poppy Delevigne.

Alexandre Vauthier è distribuito tramite 150 retailer in tutto il mondo.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1871430/Revolve_Group_Logo.jpg